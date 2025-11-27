La App Cuscatlan ya está disponible, descárgala en tu celular

-

Banco Cuscatlan lanzó su aplicación para celulares, con una nueva imagen, brindando experiencias personalizadas con menos pasos y seguridad para sus clientes.

La nueva App Cuscatlan, "hecha para ti", se adapta a la vida de cada tipo de cliente para facilitar las transacciones financieras

Con este avance, Banco Cuscatlan responde a las crecientes demandas de un mercado digitalizado, ofreciendo a los usuarios una herramienta integral que permite gestionar sus finanzas de manera moderna, ágil y segura desde cualquier punto del mundo.

“ Queremos que cada cliente sienta la experiencia de la nueva App Cuscatlan, la cual es mucho más fácil, más rápida y con menos fricción al gestionar su dinero ” Rocío Rendón , jefe de Mercadeo.

La nueva aplicación ya está disponible para su descarga en las tiendas oficiales Google Play y Apple Store, los usuarios actuales podrán acceder utilizando sus credenciales de banca móvil que ya poseen.

El proceso de acceso incorpora medidas de seguridad para fortalecer la protección de la información e identidad del usuario.

Abre tu Cuenta Ya desde tu celular

Con la llegada de su aplicación móvil, Banco Cuscatlan ha lanzado también su cuenta de ahorro, completamente digital.

Cuenta Ya, se apertura con cualquier dispositivo móvil, desde cualquier lugar, de forma fácil, rápida, segura, y sin monto mínimo.

Los requisitos para abrir Cuenta YA son: tener el Documento Personal de Identificación (DPI), un dispositivo con conexión a internet y completar los datos del formulario, siguiendo un proceso de cinco minutos.

“ Con esta iniciativa marcamos un gran paso hacia la transformación digital ofreciendo a nuestros clientes la forma más fácil de abrir una cuenta y ahorrar sin necesidad de visitar una agencia ” Carlos Orantes , gerente Comercial y de Agencias.

Para más información pueden ingresar a la página web de Banco Cuscatlan o visitar cualquiera de sus 49 agencias a nivel nacional.