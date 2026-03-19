Apúntate a correr “Nuestro Reto por la Vida”

Nuestro Diario invita a los guatemaltecos a participar en la primera edición de su carrera 5k y 10K, "Nuestro Reto por la Vida".
Llevándose a cabo el domingo 19 de abril, iniciando a las 7:00 de la mañana, recorriendo el Circuito de los Museos.
Por lo tanto, los participantes de 5K estará dando un recorrido por el circuito, y los de 10K harán cuatro recorridos al circuito.
Las personas interesadas pueden completar su inscripción escribiendo directamente al número de WhatsApp 3780-5523.
El costo de inscripción es de Q125. Sin embargo, quienes realicen su pago a través de Kash, obtendrán un descuento, pagando un total de Q95.
La inscripción incluye un mes gratis de gimnasio y de pista de Futeca Gym, un incentivo que busca complementar la experiencia con bienestar y actividad física.
Por supuesto, los corredores recibirán su kit, el que incluye:
- Playera
- Bolsa
- Medalla
- Número con chip
- Mapa del recorrido
- Promocionales de marcas
La entrega del kit se realizará durante la expo, llevándose a cabo el sábado 18 de abril, en horario de 8:00 a 17:00 horas, en Pista Futeca, Décima Plaza, zona 14.
Premios a ganadores
La competencia también entregará premios económicos por categoría a los primeros lugares. Los montos anunciados son:
- Primer lugar: Q3 mil
- Segundo lugar: Q1 mil 500
- Tercer lugar: Q1 mil