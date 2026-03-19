Apúntate a correr “Nuestro Reto por la Vida”

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Nuestro Diario invita a los guatemaltecos a participar en la primera edición de su carrera 5k y 10K, "Nuestro Reto por la Vida".

Llevándose a cabo el domingo 19 de abril, iniciando a las 7:00 de la mañana, recorriendo el Circuito de los Museos.

Por lo tanto, los participantes de 5K estará dando un recorrido por el circuito, y los de 10K harán cuatro recorridos al circuito.

Las personas interesadas pueden completar su inscripción escribiendo directamente al número de WhatsApp 3780-5523.

El costo de inscripción es de Q125. Sin embargo, quienes realicen su pago a través de Kash, obtendrán un descuento, pagando un total de Q95.

(Fotografía cortesía: Nuestro Diario)

La inscripción incluye un mes gratis de gimnasio y de pista de Futeca Gym, un incentivo que busca complementar la experiencia con bienestar y actividad física.

Por supuesto, los corredores recibirán su kit, el que incluye:

Playera

Bolsa

Medalla

Número con chip

Mapa del recorrido

Promocionales de marcas

La entrega del kit se realizará durante la expo, llevándose a cabo el sábado 18 de abril, en horario de 8:00 a 17:00 horas, en Pista Futeca, Décima Plaza, zona 14.

Premios a ganadores

La competencia también entregará premios económicos por categoría a los primeros lugares. Los montos anunciados son:

Primer lugar: Q3 mil Segundo lugar: Q1 mil 500 Tercer lugar: Q1 mil