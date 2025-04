Aranceles de Trump para Guatemala: así reaccionan empresarios

-

El sector empresarial reaccionó al anuncio de Donald Trump sobre imponer aranceles del 10% a Guatemala.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer un 10% de aranceles a Guatemala, representantes del sector empresarial empezaron a emitir sus opiniones al respecto.

Por ejemplo, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que se trata de una "oportunidad grandísima" para tomar un buen mercado.

El comentario anterior se basa, según el empresario, en que a los principales competidores del país, es decir: China, Vietnam y Sri Lanka, los aranceles, para estas naciones, son, por mucho, superiores.

En el caso de China, se impuso una tarifa de 34%, para Vietnam se fijó un 46% y Sri Lanka quedó con un 44%.

Ceballos explicó que aún no saben si por el Tratado de Libre Comercio suscrito con EE.UU. que contempla cero aranceles, esto se mantendrá; sin embargo, si toca pagar ese 10% es una noticia excelente.

"Hemos tenido buenas oportunidades, pero esta es grandísima para agarrar un buen mercado, por lo menos para los siguientes cuatro años", expuso.

Añadió que en Guatemala sería más barato coser la tela y que "el sector está listo para enseñarles a coser a todos".

Eso sí, destacó que el problema en este país es el de infraestructura; sin embargo, recordó que las mujeres, principalmente las indígenas, tendrán una gran oportunidad en el sector con la nueva modalidad.

Tabla con los aranceles propuestos por país emitida por Trump. (Foto: The White House en X/Soy502)

Según Ceballos, en este momento se tienen unas 36 mil máquinas de coser trabajando y fácilmente se podría sumar entre 40 mil y 60 mil máquinas más si se aprovecha esta oportunidad.

"Lamentablemente, nos toca en un momento con problemas en infraestructura y eso será un gran reto para el país, pero es una gran oportunidad para sacar a miles de guatemaltecos de la pobreza en el interior de la república", explicó.