Ataque armado deja un joven fallecido esta tarde en zona 16

  • Por Geber Osorio
02 de marzo de 2026, 17:51
Ciudad de Guatemala
Un fallecido es el saldo de un ataque armado en la zona 16 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Un incidente armado se registró la tarde de este lunes 2 de marzo en la 5a. avenida y 7a. calle de la colonia Santa Rosita, en la zona 16 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona quedara tendida en el lugar, pero a su arribo constataron que la víctima carecía de signos vitales.

Esta persona fue identificada como: Edward Gabriel Aron Cruz Marroquín, de 19 años.

El fallecido es un joven de 19 años según indicaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)
El fallecido es un joven de 19 años según indicaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento se desconoce el motivo de este acto de violencia que ha alarmado a los vecinos del sector.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley y determinen la causa del ataque.

