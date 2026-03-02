Ataque armado deja un joven fallecido esta tarde en zona 16

La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Un incidente armado se registró la tarde de este lunes 2 de marzo en la 5a. avenida y 7a. calle de la colonia Santa Rosita, en la zona 16 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona quedara tendida en el lugar, pero a su arribo constataron que la víctima carecía de signos vitales.
Esta persona fue identificada como: Edward Gabriel Aron Cruz Marroquín, de 19 años.
De momento se desconoce el motivo de este acto de violencia que ha alarmado a los vecinos del sector.
Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley y determinen la causa del ataque.