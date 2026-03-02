¡Batacazo! Getafe conquista el Bernabéu y el Real Madrid se aleja del título

-

El Real Madrid sufrió este lunes un duro tropiezo en casa al caer 0-1 frente al Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu, en el cierre de la jornada 26 del campeonato español. La derrota no solo significó la pérdida de tres puntos, sino también un golpe directo en la pelea por el título.

El conjunto merengue, que se quedó con 60 unidades tras este resultado, ve ahora cómo el FC Barcelona amplía su ventaja en la cima con 64 puntos, sacando cuatro de diferencia en la recta decisiva del torneo.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afrontó el compromiso con varias bajas sensibles. No contó con Kylian Mbappé, ausente por molestias en la rodilla izquierda, ni con Eduardo Camavinga, afectado por un problema dental. Estas ausencias obligaron a presentar un once con algunas sorpresas, que si bien dominó ampliamente el trámite —con un 78% de posesión—, careció de profundidad y contundencia en el último tercio del campo.

El Getafe, ordenado y efectivo, aprovechó su oportunidad al minuto 39. Martín Satriano silenció el Bernabéu con un potente derechazo de volea imposible para Thibaut Courtois, firmando un golazo que terminó siendo definitivo.

En la segunda parte, el Madrid intentó reaccionar con variantes desde el banquillo y acumuló llegadas sobre el arco defendido por David Soria, pero sin éxito. La falta de precisión y la solidez defensiva azulona sellaron una noche frustrante para los locales.

El cierre fue aún más complicado para los blancos, que terminaron con dos expulsados: Franco Mastantuono al 90+5 y Adrián Elizo al 90+7, dejando una imagen de impotencia en los minutos finales.

Con este triunfo, el Getafe suma tres puntos vitales que lo mantienen firme en su objetivo de alejarse de la zona de descenso. En cambio, el Real Madrid queda obligado a reaccionar de inmediato. En la próxima jornada visitará al Celta de Vigo, en un duelo clave antes de afrontar el exigente cruce ante el Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League el miércoles 11 de marzo.

El margen de error se reduce para el conjunto merengue, que no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir soñando con el título de Liga y llegar fortalecido a su cita europea.