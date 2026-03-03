¡Video! Captan momento en que piloto de combate israelí evade un misil iraní

Las imágenes fueron compartidas por las Fuerzas de Defensa de Israel.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron este lunes 2 de marzo un video de un piloto israelí que evadió un misil iraní sobre Teherán.
"Hay otro lanzamiento que nos desvía, elevándose por encima de las nubes", mencionó el piloto de combate, según lo publicado por la FDI.
Esto habría sucedido durante los ataques realizados por Israel y Estados Unidos en la capital de Irán que se llevaron a cabo el pasado fin de semana.
En las imágenes se logra observar cuando un misil pasa por debajo del avión de combate luego de que el piloto del mismo evadiera el ataque.
Mira aquí el video:
Irán vuelve a atacar
El ejército de Israel informó en la madrugada del martes (hora local) que sus sistemas de defensa estaban trabajando para interceptar una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán, y pidió a los residentes en varias zonas que buscaran refugio.
"Hace poco, las FDI identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza", dijo el ejército.
*Con información de AFP