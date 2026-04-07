Arbeloa: "Si hay un equipo que puede ganar en Múnich, es el Real Madrid"

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Álvaro Arbeloa se mostró confiado de cara al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern en Múnich y aseguró que, si hay un equipo capaz de imponerse allí, es el Real Madrid.

"En la segunda parte quizá merecimos algo más de fortuna. Enfrente tuvimos a un rival de muchísimo nivel. Cometimos dos errores, dos pérdidas que debíamos haber evitado; teníamos que haber estado más juntos. Ante equipos así, esos fallos se pagan. El gol que marcamos nos mantiene con opciones. No será sencillo, pero si alguien puede ganar en Múnich, es el Real Madrid", explicó.

"Tengo un grupo con mucho carácter. Lo primero que me dijeron es que vamos a ganar allí. Somos el Real Madrid, no tenemos miedo. Sabemos lo complicado que es el contexto, pero vamos a ir a por el partido", añadió.

También valoró el encuentro de Kylian Mbappé, autor del tanto madridista y que se encontró en varias ocasiones con Neuer: "He visto a un Mbappé muy implicado en todas las facetas del juego y con capacidad para marcar diferencias. Es el mejor del mundo y una amenaza constante. Es el Mbappé que queremos, el que busca ser él mismo cada día".

Álvaro Arbeloa: “Estamos vivos. El Real Madrid puede ganar en cualquier campo” pic.twitter.com/Iznw0DKGbR https://t.co/lzjq6vXEwY — MT2 (@madrid_total2) April 7, 2026

Al ser preguntado por los motivos para creer en la remontada, señaló que la clave está en sus jugadores y recordó que algunos errores, ya advertidos antes del partido, terminaron penalizando al equipo en la ida.

"Con el 1-2 hubo momentos de precipitación por querer empatar rápido. Nos faltó algo de calma; un 1-3 habría sido mucho más complicado. Es una pena no haber aprovechado mejor alguna ocasión, pero tengo plena confianza en que iremos a Alemania y ganaremos", concluyó.