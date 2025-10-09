Versión Impresa
Árbol cae y bloquea el paso por el Periférico zona 11 (video)

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 17:33
El árbol obstaculiza el paso hacia Majadas. (Foto: captura de video)

El árbol cayó en plena 13 calle, tapando por completo el paso.

Un árbol de grandes proporciones cayó sobre el puente Cejusa, 13 calle de la zona 11, obstaculizando el paso hacia Majadas. 

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las maniobras y acciones de trabajadores municipales ya comenzaron para limpiar y despejar el área.

Motoristas y vecinos se unieron para habilitar el paso.

Hasta ahora no se reportan heridos.

Mira aquí el video: 

