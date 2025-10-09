Árbol cae y bloquea el paso por el Periférico zona 11 (video)

Árbol bloquea Periférico 13 calle zona 11.



Iniciaron maniobras y acciones de trabajadores municipales, junto a motoristas y otros vecinos, para habilitar tránsito hacia Majadas, por árbol que cayó en puente Cejusa.



No hay heridos. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala… pic.twitter.com/ji8bMJ344S