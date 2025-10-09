Versión Impresa
Detienen trabajos en el km 24 tras nuevo derrumbe

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 15:54
Las labores se suspendieron de forma temporal. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Un nuevo derrumbe dejó atrapados a dos integrantes del Ejército de Guatemala.

Esta tarde de jueves 9 de octubre se reportó un nuevo derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador. 

El incidente soterró a dos personas que trabajaban en el lugar. Se trata de dos integrantes del Ejército de Guatemala que brindaban apoyo en las labores de mitigación. 

Los afectados fueron rescatados y trasladados por cuerpos de socorro al Centro Médico Militar para evaluar su estado de salud.

(Foto: Estuardo Paredes)
Debido a este nuevo derrumbe, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial),  que las labores de limpieza y remoción de material han sido suspendidas de forma temporal, esto con el fin de cuidar la integridad del personal y garantizar la estabilidad del terreno.

