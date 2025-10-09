Detienen trabajos en el km 24 tras nuevo derrumbe

Un nuevo derrumbe dejó atrapados a dos integrantes del Ejército de Guatemala.
EN CONTEXTO: Nuevo deslave en CAES deja dos personas soterradas este jueves
Esta tarde de jueves 9 de octubre se reportó un nuevo derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.
El incidente soterró a dos personas que trabajaban en el lugar. Se trata de dos integrantes del Ejército de Guatemala que brindaban apoyo en las labores de mitigación.
Los afectados fueron rescatados y trasladados por cuerpos de socorro al Centro Médico Militar para evaluar su estado de salud.
Debido a este nuevo derrumbe, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), que las labores de limpieza y remoción de material han sido suspendidas de forma temporal, esto con el fin de cuidar la integridad del personal y garantizar la estabilidad del terreno.