Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en ruta a Boca del Monte

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al llamado, luego de que se registrara la caída de un árbol sobre un vehículo particular.

El hecho se registró en el kilómetro 10.9 de ruta a Boca del Monte, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales.

Esto debido a un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que se registraron este miércoles, lo que provocó que sucediera este inconveniente en la carretera.

Según las autoridades se reportaron daños materiales y dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin necesidad de ser trasladadas a un centro asistencial.

Bomberos Municipales se hicieron presentes para atender a los tripulantes y retirar obstáculos. (Foto: Bomberos Municipales)

Posteriormente, agentes de la PMT colaboraron con el retiro del árbol y del automóvil para habilitar nuevamente la circulación.

La PMT de Villa Canales informó sobre un derrumbe en el kilómetro 10 de Boca del Monte, en el cual se realizarán trabajos de limpieza al finalizar de retirar el otro derrumbe en el kilómetro 11.5.

Además, realizan trabajos coordinados entre agentes de la PMT y el equipo municipal, con la finalidad que las vías sean habilitadas nuevamente para la circulación vehicular en su totalidad, comentaron las autoridades.

Dos derrumbes más se dieron por el sector de la ruta a Boca del Monte. (Foto: PMT Villa Canales)