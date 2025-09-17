Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en ruta a Boca del Monte

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 17:56
Un árbol cayó sobre un vehículo que se transitaba en la ruta hacia Boca del Monte. (Foto: Bomberos Municipales)

Un árbol cayó sobre un vehículo que se transitaba en la ruta hacia Boca del Monte. (Foto: Bomberos Municipales)

El paso vehicular en un sector de la Avenida Hincapié quedó obstruido por unos minutos.

OTRAS NOTICIAS: Muro de contención se derrumba en plena ruta a Muxbal (video)

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al llamado, luego de que se registrara la caída de un árbol sobre un vehículo particular.

El hecho se registró en el kilómetro 10.9 de ruta a Boca del Monte, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales.

Esto debido a un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que se registraron este miércoles, lo que provocó que sucediera este inconveniente en la carretera.

Según las autoridades se reportaron daños materiales y dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin necesidad de ser trasladadas a un centro asistencial.

Bomberos Municipales se hicieron presentes para atender a los tripulantes y retirar obstáculos. (Foto: Bomberos Municipales)
Bomberos Municipales se hicieron presentes para atender a los tripulantes y retirar obstáculos. (Foto: Bomberos Municipales)

Posteriormente, agentes de la PMT colaboraron con el retiro del árbol y del automóvil para habilitar nuevamente la circulación. 

Otros derrumbes

La PMT de Villa Canales informó sobre un derrumbe en el kilómetro 10 de Boca del Monte, en el cual se realizarán trabajos de limpieza al finalizar de retirar el otro derrumbe en el kilómetro 11.5.

Además, realizan trabajos coordinados entre agentes de la PMT y el equipo municipal, con la finalidad que las vías sean habilitadas nuevamente para la circulación vehicular en su totalidad, comentaron las autoridades.

Dos derrumbes más se dieron por el sector de la ruta a Boca del Monte. (Foto: PMT Villa Canales)
Dos derrumbes más se dieron por el sector de la ruta a Boca del Monte. (Foto: PMT Villa Canales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar