Muro de contención se derrumba en plena ruta a Muxbal (video)

Además, un árbol cayó en el ingreso a Santa Catarina Pinula.
Debido a las fuertes lluvias que han caído esta tarde de miércoles 17 de septiembre, un muro de contención se desplomó en la ruta a Muxbal, dejando el paso inhabilitado.
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, afirmó que el equipo municipal ya se dirige al punto para atender la emergencia.
Un video en redes sociales muestra las grandes correntadas y piedras que obstruyen el paso por el sector.
Mira aquí el video:
Por otro lado, un árbol cayó en el ingreso al municipio, obstaculizando el paso.