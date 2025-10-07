Árbol caído bloquea tramo del bulevar Liberación zona 13

En el lugar se registraron daños en líneas de energía eléctrica, fibra óptica y telefonía.
La mañana de este martes 7 de octubre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad de Guatemala informó la caída de un árbol sobre la vía vehicular frente a la colonia Pamplona, en el bulevar Liberación y 1 avenida de la zona 13.
El incidente complica la circulación para los conductores que se desplazan desde el puente El Trébol hacia el paso a desnivel La Castellana.
Personal del programa Limpia y Verde trabaja en el retiro del árbol para habilitar el tramo que conduce hacia el Obelisco en los próximos minutos.
No se reportan personas heridas, aunque sí se registraron daños en líneas de energía eléctrica, fibra óptica y telefonía.