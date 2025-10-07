Continúan trabajos de limpieza y búsqueda tras derrumbe en el kilómetro 24

Las autoridades mantienen la búsqueda de una persona soterrada y prevén extender los trabajos según las condiciones del clima.
TE PUEDE INTERESAR: Evacúan viviendas en riesgo tras derrumbe en carretera a El Salvador
Las labores de limpieza en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador continúan este 7 de octubre, luego del derrumbe ocurrido la madrugada del lunes.
Desde las primeras horas del día, personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) reanudó los trabajos con maquinaria pesada y adelantó las operaciones programadas para acelerar la remoción del material y habilitar el paso vehicular.
Covial informó que una persona permanece soterrada en el lugar del incidente y que las acciones de búsqueda siguen activas con apoyo de distintas unidades de emergencia.
El director de Covial, José Istupe, indicó que el deslizamiento se originó por la inestabilidad del terreno en un predio de maquinaria ubicado en la salida de una carretera privada hacia el sector conocido como La Cuchilla.
Añadió que las labores podrían extenderse hasta horas de la tarde o noche, según las condiciones del clima, con el objetivo de restablecer la circulación en la ruta lo antes posible.