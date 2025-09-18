Árbol se desploma y obstruye carriles en la zona 16

El tránsito de momento se encuentra lento, debido a la obstrucción de carriles.
OTRAS NOTICIAS: Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en ruta a Boca del Monte
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra reportó un árbol caído en la conexión de zona 16, debido a las fuertes lluvias.
El árbol de grandes dimensiones se desplomó en el área que conecta el puente Monjitas hacia el área de bulevar Acatán en la zona 16 capitalina.
Personal municipal se encuentra en el lugar para liberar el paso y colaborar con el tránsito que se ha visto afectado en el sector.
No se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.