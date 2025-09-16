Árbol se desploma sobre la 40 avenida de la zona 5

-

PMT atiende caída de árbol y varios incidentes de tránsito en ciudad Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que personal municipal se dirigía al ingreso de la colonia Covias, en la zona 5, para retirar un árbol que cayó sobre la vía principal. No se reportaron personas heridas.

El árbol desprendió un considerable cantidad de tierra, lo que bloquea uno de los carriles de esta vía.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan conducirse con precaución mientras se realizan las labores de retiro de escombros de la pista principal.

PMT atiende caída de árbol y varios incidentes de tránsito en ciudad Guatemala este martes.



Otros incidentes

En la zona 9, se coordinó el traslado de un automóvil con desperfectos mecánicos que obstruía la 7a avenida y 13 calle. Además, se reportó un bus con fallas mecánicas que bloqueó un carril auxiliar en el paso a desnivel Lomas del Norte, en la ruta al Atlántico, zona 17; las maniobras para su retiro estaban en proceso.

En la 5a avenida y 8a calle de la zona 9, un bus con averías comenzó a ser reparado y se espera que la vía quede habilitada en pocos minutos.

Asimismo, una camioneta con fallas mecánicas interrumpió el paso en el viaducto Novicentro, en el área del Periférico hacia el puente Cejusa desde la Universidad de San Carlos; una grúa se dirigía al lugar.

Por otro lado, quedó libre la circulación en la 4a calle entre la avenida Petapa y la 4a avenida de la zona 12, donde horas antes se registró un ataque armado. Una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.