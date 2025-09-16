Reportan tránsito lento en ruta al pacífico hacia la ciudad

-

Un vehículo averiado provoca fila de vehículos con dirección a la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre una alta carga vehicular con dirección a la Ciudad de Guatemala desde el kilómetro 18 de la ruta CA-9 este martes por la mañana.

#PMTVillaNueva reporta la fila de vehiculos hacia la ciudad en el km. 18 ruta CA-9 agentes movilizan vehiculo averiado en la subida de Villalobos. pic.twitter.com/HFbgZ4tDqV — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 16, 2025

Los agentes de tránsito realizaron el traslado de un vehículo averiado que se encontraba en la subida de Villalobos, para liberar el paso y mejorar la circulación en el área.

Vehículo averiado en la subida de Villalobos movilizado por #PMTVillaNueva, agentes reportan alta carga vehícular en distintos sectores hacia la ciudad. pic.twitter.com/P94mpZFZsa — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 16, 2025

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, resalta que la alta carga complica la movilidad hacia el norte de ese municipio.

También destacó que una fuga de agua complica el tránsito en la ruta que conecta de Prados de Villa Hermosa a Ciudad Real.

Reporte de tránsito 16/09/2025 06:00 horas. pic.twitter.com/qchpbhviZY — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 16, 2025

El incidente se da en el carril derecho de esta vía, lo que complica el tránsito en el sector.