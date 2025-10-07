Árbol de grandes dimensiones cae en ruta de San Lucas Sacatepéquez hacia Bárcenas

La carretera quedó totalmente bloqueada por este incidente.
Este 7 de octubre se registró la caída de un árbol de grandes dimensiones en el sector de La Choza, en San Lucas Sacatepéquez, con dirección hacia Bárcenas, en el municipio de Villa Nueva.
La carretera quedó totalmente bloqueada tras este percance ocasionado por las lluvias de las últimas horas.
Personal de la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez ya se encuentra realizando las labores de limpieza y han logrado habilitar uno de los carriles, según indicó Yener Plaza, alcalde del dicho municipio.
Asimismo, informó que están a la espera de la llegada de los elementos de la empresa eléctrica, ya que durante la caída del árbol, se dañó parte del tendido eléctrico.