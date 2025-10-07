Árbol de grandes dimensiones cae en ruta de San Lucas Sacatepéquez hacia Bárcenas

️ Un árbol cayó en la carretera hacia Bárcenas.

Nuestros equipos de PMT y Servicios Públicos ya liberaron un carril y regulan el tránsito con precaución. ⚠️

Esperamos a la empresa eléctrica para completar los trabajos. #SanLucasSac #ServicioYDesarrollo pic.twitter.com/vsfv1RrvLt