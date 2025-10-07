Esta ha sido la travesía de los guatemaltecos para llegar a la capital tras derrumbe

-

Un recorrido que evidencia la falta de oportunidades laborales fuera de la ciudad capital.

El derrumbe ocurrido el lunes 6 de octubre en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador ha transformado la rutina de muchos guatemaltecos que viajan cada día a la capital para trabajar.

Entre desvíos, largas filas de vehículos y transporte limitado, llegar al trabajo se ha vuelto una travesía que exige madrugar, caminar y gastar más de lo habitual.

Abel Salazar, un hombre de la tercera edad originario de la frontera de Jerez, inició su recorrido a las tres de la mañana.

En medio del tránsito y la lluvia, contó que logró avanzar "a jalones, caminando y mojándome" todo esto lo dijo con una sonrisa, tratando de sobrellevar la realidad que le tocó enfrentar este día, mientras intentaba llegar a su empleo como guardia de seguridad en la zona 12 de la capital.

Además, indicó que cada día afectado por el derrumbe del kilómetro 24, carretera a El Salvador, gasta entre 60 y 70 quetzales en transporte, un costo que se ha vuelto más difícil de sostener.

Don Abel contó su experiencia mientras intentaba llegar a su trabajo. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

De manera similar, Jorge Hernández, quien el martes quedó atrapado por más de tres horas en el tránsito que se formó tras el cierre de la vía. Salió de su casa en Barberena antes del amanecer con la esperanza de llegar a tiempo a su trabajo en la zona 9, pero el congestionamiento lo retuvo gran parte de la mañana. "No hay cómo avanzar; los carros apenas se mueven y muchos terminan caminando", relató.

Trabajos centralizados

Casos como el de Abel y Jorge evidencian las dificultades que enfrentan los trabajadores que dependen de empleos ubicados en la capital. Según el último Informe del Empleador del Ministerio de Trabajo, más del 50% de los establecimientos productivos se concentran en el departamento de Guatemala, lo que limita las oportunidades laborales en otras regiones del país.

Durante la presentación de dicho informe, la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, señaló la necesidad de implementar políticas que promuevan una distribución más justa de oportunidades de empleo en las regiones menos favorecidas.

