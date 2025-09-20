Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en la zona 9

Los tripulantes del automóvil fueron evaluados por los cuerpos de socorro.
OTRAS NOTICIAS: El derrumbe que afecta la circulación en la ruta al Atlántico este viernes
En la 3a. avenida y 9a. calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, se reportó un árbol caído sobre un automóvil, lo que dejó daños materiales.
El hecho ocurrió la noche de este viernes 19 de septiembre.
Los Bomberos Municipales se hicieron presentes al lugar para brindar atención a los tripulantes.
Estas personas que se transportaban en el vehículo fueron evaluadas por los socorristas, quienes indicaron que no hubo necesidad de trasladarlos a un centro asistencial.
Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para colaborar con el retiro del árbol de grandes dimensiones.
Las fuertes lluvias registradas en la capital podrían haber provocado la caída del mismo.