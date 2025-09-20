El derrumbe que afecta la circulación en la ruta al Atlántico este viernes

-

El tránsito se ve afectado debido a la obstaculización que provocan las rocas.

OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte del territorio nacional este viernes

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó la noche de este viernes un desprendimiento de rocas en la ciudad de Guatemala.

Este inconveniente se registró en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de Llano Largo.

De momento, se encuentra obstaculizada la carretera con dirección hacia el norte y el carril izquierdo hacia el sur.

El tránsito en el sector está siendo afectado por el derrumbe mencionado, además de las lluvias que se registran en la ciudad capital.

Elementos de Provial ya se encuentran en el lugar brindando seguridad vial. No se reportan personas lastimadas ni vehículos dañados.

Provial brinda seguridad vial debido a desprendimiento de rocas en el km 17 de ruta al Atlántico [CA-9 Norte] jurisdicción de Llano Largo, Guatemala. Paso cerrado hacia el norte y carril izquierdo al sur.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/KasPgbbvZi — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 20, 2025

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala indicó que ya se dirigen hacia el lugar, los elementos municipales para poder atender la emergencia.