Árbol de grandes proporciones cae frente al CUM, zona 11 (video)

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 18:01
El árbol tapó por completo uno de los carriles. (Foto: Bomberos Municipales)

El árbol tapó por completo un carril.

EN CONTEXTO: Árbol cae y bloquea el paso por el Periférico zona 11 (video) 

La fuerte lluvia que cayó esta tarde de jueves 9 de octubre hizo que varios árboles de distintos sectores de la zona 11 cayeran y obstaculizaran el paso.

Uno de ellos cayó frente al Centro Universitario Metropolitano, CUM, 9 avenida y 11 calle de la zona 11.

Socorristas ya trabajan en el área para liberar el paso. 

En el Periférico

Otro árbol cayó sobre el puente Cejusa, 13 calle de la zona 11, obstaculizando el paso hacia Majadas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las maniobras y acciones de trabajadores municipales ya comenzaron para limpiar y despejar el área.

