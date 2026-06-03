Impresionante arcoíris ilumina el cielo de la ciudad de Guatemala

El colorido arcoíris fue visto durante esta tarde en la que se presentan lluvias en algunos sectores y rayos de sol en otros.
OTRAS NOTICIAS: Localizan posibles artefactos explosivos enterrados en Chimaltenango
Un arcoíris sorprendió a los guatemaltecos la tarde de este miércoles 3 de junio, en el valle de la ciudad de Guatemala.
El fenómeno meteorológico fue visible mientras se mantiene un cielo mayormente nublado, pero con rayos de sol que iluminan el día.
Este arcoíris fue captado por Soy502 y según las imágenes le ha dado colorido a una tarde que ha comenzado a dejar lluvias en algunos sectores de la región metropolitana.
Los arcoíris
Estos fenómenos ópticos y meteorológicos se producen cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia, refractándose y reflejándose en su interior.
Por lo tanto, se descompone la luz blanca en un espectro de siete colores brillantes: rojo, naranja, amarillo, verde, cian (o azul claro), azul oscuro y violeta.