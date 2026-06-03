Impresionante arcoíris ilumina el cielo de la ciudad de Guatemala

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El colorido arcoíris fue visto durante esta tarde en la que se presentan lluvias en algunos sectores y rayos de sol en otros.

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Un arcoíris sorprendió a los guatemaltecos la tarde de este miércoles 3 de junio, en el valle de la ciudad de Guatemala.

El fenómeno meteorológico fue visible mientras se mantiene un cielo mayormente nublado, pero con rayos de sol que iluminan el día.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Este arcoíris fue captado por Soy502 y según las imágenes le ha dado colorido a una tarde que ha comenzado a dejar lluvias en algunos sectores de la región metropolitana.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Los arcoíris

Estos fenómenos ópticos y meteorológicos se producen cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia, refractándose y reflejándose en su interior.

Por lo tanto, se descompone la luz blanca en un espectro de siete colores brillantes: rojo, naranja, amarillo, verde, cian (o azul claro), azul oscuro y violeta.