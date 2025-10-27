Presidente denuncia intento de golpe de estado

-

En cadena nacional, el presidente Arévalo arremetió contra la fiscal Porras y el juez Orellana y llamó a rechazar lo que considera es un golpe de Estado. Incluso, pidió la destitución del juez Orellana.

OTRAS NOTICIAS: Secretario de la OEA se pronuncia por resolución contra Semilla y respalda a Arévalo

Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo manifestó: "No al golpe. No a la corrupción", además, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituir al juez Fredy Orellana a quien calificó junto a la fiscal general del Ministerio Público como "enemigos del país".

"En los últimos días, la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y ciertos espacios del sistema de justicia, ha intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y en la impunidad", expuso el mandatario, quien se presentó junto a la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y su gabinete de Gobierno.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que instruyó la solicitud de sesión extraordinaria en la OEA para activar los mecanismos de la Carta Democrática. (Foto: SCSPR/Soy502)

En su mensaje, el mandatario se refirió a la orden emitida por el juez Orellana, quien solicitó el viernes 24 de octubre "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla", mismos que llevaron a Arévalo a la Presidencia de la República.

"El juez Fredy Orellana –un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras– intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, de la vicepresidenta de la República y de su presidente", expuso Arévalo.

Arévalo dijo que solicita la destitución del juez Fredy Orellana a la CSJ. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, también mencionó a la fiscal del MP, y expuso: "Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores, han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a Guatemala. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia, y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumentos para un golpe de Estado".

En la alocución, Arévalo dijo que "la embestida judicial que están alzando ahora mediante acciones ilegales evidencia la misma intención: impedir el rescate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026, y enterrar desde ya la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027".

Este día, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se pronunció al respecto. "La Secretaría General reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas de conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho", manifestó.

Asimismo, llama a "respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023, desarrolladas con plena legitimidad, según la observación desarrollada por la OEA, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional".

El presidente agradeció el apoyo de la OEA y otros organismos que calificó como aliados, entre estos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. También anunció que instruyó la solicitud de una sesión extraordinaria en el primero de los mencionados para activar los mecanismos de la Carta Democrática.

Comunicado de prensa emitido por la Secretaría General de la OEA este domingo 26 de octubre. (Foto: X/Soy502)

Mientras tanto, la CC emplazó al Congreso y al presidente para que informen sobre el cumplimiento del amparo que ordenaba respetar los resultados electorales. Al respecto, Arévalo exhortó a la Corte a garantizar la debida ejecución del amparo que protegió los resultados electorales de 2023, incluyendo la aplicación de todas las medidas que hagan cumplir su resolución.

Ante la resolución, los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra accionaron para solicitar que se acate una sentencia emitida por dicho organismo en septiembre de 2023, en la cual se ordena respetar los resultados de las elecciones de 2023.