Secretario de la OEA se pronuncia por resolución contra Semilla y respalda a Arévalo

El titular de la OEA emitió un comunicado, en el cual llama a respetar los resultados de las elecciones celebradas en Guatemala en 2023.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se pronunció este domingo 26 de octubre por la situación que atraviesa el país, después de que el juez Fredy Orellana ordenó la anulación del Movimiento Semilla.

A través de las redes sociales y mediante un comunicado, el diplomático dio a conocer que la instancia a su cargo "sigue de cerca los acontecimientos recientes en Guatemala y se mantiene atenta a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país".

"La Secretaría General reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas de conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho", dice el texto difundido.

Asimismo, llama a "respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023, desarrolladas con plena legitimidad según la observación desarrollada por la OEA, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional".

En su pronunciamiento, el titular de la Organización también dice confiar "en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional". Además, indica que se está comunicando con otros actores a nivel nacional e internacional acerca del tema.

Arévalo dará mensaje a la nación

El comunicado del secretario general de la OEA se difundió horas antes de que el presidente Bernardo Arévalo brinde un mensaje a la nación, en cadena nacional. Aunque no se ha dado a conocer el asunto, se presume que el pronunciamiento estaría relacionado con la resolución del juez Orellana.

Tal fallo ha generado diversas reacciones en el país, pues el juzgador solicita "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

En ese marco, pidió al Congreso de la República y Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconocer a los funcionarios electos por esa organización.

Empero, para impedir que ello ocurra, dos abogados accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y requirieron que se acate una sentencia emitida por dicho organismo en septiembre de 2023, en la cual se ordena respetar los resultados de las elecciones de 2023.