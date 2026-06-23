¡A la baja! Estos son los precios de los combustibles esta semana

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Estos son los precios de los combustibles que se mantendrán hasta el 29 de junio.

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Desde las primeras horas de este martes 23 de junio, se reflejan una baja en los precios de los combustibles.

A diferencia de la semana anterior, este martes se reporta que la gasolina super y regular disminuyeron Q 1.71 mientras que el diesel disminuyó Q 2.95.

Estos son los precios que se mantendrán en el departamento de Guatemala esta semana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Para esta semana los precios de referencia por galón reflejan que la gasolina super estará en Q. 32.14, la regular en Q 31.14 y el diesel en Q 27.30.

El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que los precios de referencia para esta semana deberían mantenerse hasta el 29 de junio del año en curso.

Las autoridades precisaron que el comportamiento de los precios de los combustibles depende de las fluctuaciones en los mercados internacionales de petróleo y de factores que inciden en los costos de importación.

Actualmente, el subsidio contempla un descuento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como Q8.00 por galón para el diésel.