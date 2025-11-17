Bernardo Arévalo exige al Congreso aprobar Ley Antilavado

-

El presidente Bernardo Arévalo insistió este lunes al Congreso en la urgencia de aprobar la Ley Antilavado, crucial para garantizar la estabilidad económica de Guatemala y la confianza de la comunidad internacional. Arévalo advierte que, sin esta legislación, el país queda expuesto a cuestionamientos sobre sus controles financieros frente al crimen organizado, amenazando la inversión extranjera y los recientes logros en materia de comercio.

TE PUEDE INTERESAR: Ley de Antilavado de Dinero: Gobierno busca ampliar sujetos obligados.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", de este lunes 17 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo insistió en que el Congreso debe aprobar cuanto antes la Ley Antilavado.

El mandatario sostuvo que esta normativa es esencial para garantizar la estabilidad económica del país y para mantener la confianza de la comunidad internacional en Guatemala.

Arévalo explicó que, sin una legislación actualizada contra el lavado de dinero y sin avances en el resto del marco anticorrupción, los logros recientes en materia de comercio, turismo y atracción de inversiones podrían no sostenerse en el tiempo.

Según advirtió, la falta de regulación deja al país expuesto a que se cuestione la fiabilidad de sus controles frente al crimen organizado, lo que incluso podría derivar en la descalificación de instituciones financieras nacionales y afectar directamente a la economía.

El mandatario indicó que la falta de regulación deja al país expuesto a que se cuestione la fiabilidad de sus controles frente al crimen organizado. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario reconoció que en las últimas semanas el Congreso ha aprobado iniciativas consideradas positivas por el Ejecutivo, como la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley Antipandillas, la portabilidad numérica y la elección de una nueva junta directiva legislativa.

Sin embargo, subrayó que, a pocas semanas del receso parlamentario, es necesario que los diputados prioricen la discusión de la Ley Antilavado, presentada por el Gobierno meses atrás.

Arévalo agregó que el fortalecimiento institucional es especialmente urgente en un momento en que se aproximan las elecciones de segundo grado, un proceso que ya está siendo observado por misiones internacionales.

Iniciativa del Ejecutivo

El pasado 28 de julio el presidente Bernardo Arévalo confirmó que ese día se había presentado a la Dirección Legislativa del Congreso de la República la iniciativa de ley antilavado.

La iniciativa está compuesta de seis títulos y 126 artículos y los funcionarios la calificaron como "una ley potente" la cual modernizará la forma en que se combate el lavado de dinero.

EN CONTEXTO: Cámara de Finanzas advierte impacto negativo si no se aprueba Ley de Antilavado

Por aparte, la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) advirtió el riesgo inminente de que el país sea incluido en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si el Congreso no aprueba y actualiza el marco legal contra la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

José Porras, presidente de la CFG, explica que la falta de acción ante la Iniciativa 6593 tendría un alto costo financiero para el sistema financiero nacional. Por ejemplo, se anticipan dificultades con bancos corresponsales, aumento en las tasas de interés y un impacto directo en las remesas familiares, complicando el dinero que reciben millones de hogares guatemaltecos.