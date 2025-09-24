Arévalo solicita a la ONU que se resuelvan las diferencias entre Guatemala y Belice

-

El mandatario brindó un mensaje en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Este miércoles 24 de septiembre, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, participó en la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Su intervención formó parte de la gira de trabajo del mandatario, que inició el pasado martes 23 de septiembre.

"Traigo un mensaje de paz por parte de los 4 pueblos de Guatemala", comenzó el presidente guatemalteco.

Durante su discurso, Arévalo habló sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice.

"Ante esta Asamblea General quiero reafirmar el compromiso de Guatemala por resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino, nuestro país hermano, Belice", dijo el mandatario.

Según Arévalo, la futura resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pondrá fin al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice.

"Concluida ya la fase escrita y a la espera de las audiencias orales para el próximo año y de una eventual sentencia, estamos ante una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países. Confiamos en que este proceso permitirá alcanzar una solución justa y definitiva, respetuosa de los derechos y la dignidad de ambos países", agregó Arévalo.

Mira aquí su discurso completo: