Crisis en Gobernación: Bernardo Arévalo pide apoyo al FBI

El presidente busca reforzar la seguridad nacional con el apoyo del FBI y avanzar en una reforma integral en el Sistema Penitenciario.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles 15 de octubre, en su mensaje a la nación, que solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para reforzar la Fuerza de Tarea encargada de combatir el crimen organizado en el país.

Arévalo indicó que la colaboración con agencias internacionales permitirá establecer controles efectivos, terminar con prácticas ilegales, identificar a los responsables y corregir fallas estructurales en dos instituciones clave; la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema penitenciario (SP)

El mandatario señaló que la reforma profunda del Sistema Penitenciario se considera una prioridad absoluta del gobierno, con el objetivo de recuperar el control en los centros carcelarios y fortalecer las instituciones estatales encargadas de la seguridad.

El mandatario mencionó que el apoyo del FBI hará más eficiente la persecución del crimen organizado. (Foto: SP/Archivo)

Además, destacó que el respaldo técnico, la experiencia del FBI y otras agencias estadounidenses harán más eficiente la persecución del crimen organizado.

El presidente enfatizó que la lucha contra la criminalidad no es exclusiva del gobierno y recordó que recientemente se presentó al Congreso una iniciativa de Ley Antipandillas, diseñada para proporcionar herramientas legales adicionales en la persecución de delitos vinculados al crimen organizado.

La información la compartió el mandatario en un mensaje a la nación, difundido este miércoles, luego de que el domingo 12 de octubre, el Sistema Penitenciario reconociera que 20 reos de alta peligrosidad se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

Esto originó una cadena de reacciones del sector privado y hasta de la Embajada de Estados Unidos, calificando de inadmisible la fuga. El lunes 13 de octubre, se anunció la destitución del director de Presidios y este miércoles, el mandatario confirmó la salida del ministro de Gobernación y dos de sus viceministros.