Arévalo acepta renuncia de ministro Jiménez y viceministros Portillo y Palencia

Luego de varios días de silencio mediante un mensaje grabado, el presiente Bernardo Arévalo se refirió a la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el viceministro de Seguridad, José Portillo, y la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, debido a la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II.

Mediante un mensaje grabado, el presidente afirmó que tomó una serie de decisiones y que la primera era aceptar la renuncia de los funcionarios.

"He decidido realizar cambios en el equipo a cargo de las tareas de seguridad. Más allá de las responsabilidades individuales, estamos emprendiendo un proceso sin precedentes de fortalecimiento del Sistema Penitenciario", afirmó el mandatario.

El gobernante confirmó que aceptó la renuncia de "Francisco Jiménez de su cargo como Ministro de Gobernación, así como la de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo".

"El nombre de los nuevos funcionarios a cargo del ministerio y viceministerios correspondientes se anunciará próximamente", aseguró Arévalo.

El mandatario aseguró que desde que regresó al país el pasado martes sostuvo sesiones de trabajo con socios estratégicos internacionales.

La noticia de que 20 reos se fugaron de la cárcel Fraijanes II trascendió el domingo por la mañana. (Foto: Archivo / Soy502)

"Todo esto para determinar el mejor curso de acción, sabiendo que la seguridad de Guatemala es clave y que no hay tiempo que perder", afirmó Arévalo.

Agregó que su objetivo "no es sólo superar estos momentos complejos, sino salir fortalecidos en capacidades para derrotar a las pandillas que amenazan la vida tranquila de las familias guatemaltecas y asegurar que las cárceles sirvan como centro de cumplimiento de penas y no como universidades del crimen".

No atiende a la prensa

El presidente Bernardo Arévalo regresó al país la noche del lunes 13 de octubre, luego de culminar una gira oficial en Europa, en medio de la crisis provocada por la fuga de 20 reos catalogados de alta peligrosidad del centro penitenciario Fraijanes II.

La evasión de los reos generó alarma pública y fuertes cuestionamientos a las autoridades de seguridad, pero desde que se conoció la noticia Arévalo no había emitido declaraciones públicas ni realizado publicaciones en sus redes sociales oficiales refiriéndose directamente al caso.

Periodistas han insistido a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que el mandatario brinde una conferencia de prensa para responder las preguntas que se tienen sobre el caso que ya ha provocado una crisis en la cartera de Gobernación.

Sin embargo, la única respuesta que se ha tenido hasta el momento es el mensaje grabado y no se ha informado que se tenga planeado efectuar ninguna conferencia de prensa.

Varios sectores de la sociedad piden que las autoridades recapturen a los reos fugados. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario tuvo una aparición pública la noche del martes 14 de octubre durante una actividad de exportadores, pero no se refirió al tema y en su discurso anunció que no se quedaría a todo el evento, posteriormente se retiró sin que hubiera oportunidad de que periodistas pudieran entrevistarlo.

La falta de pronunciamiento ha generado expectativa entre distintos sectores que exigen explicaciones sobre las circunstancias de la fuga y las medidas adoptadas para recapturar a los prófugos.

Además, la emergencia ya provocó una crisis en el Ministerio de Gobernación pues han existido señalamientos entre los viceministros lo cual ha aumentado la incertidumbre entre la población.