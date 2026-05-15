Gobierno afirma que Ley Antilavado sería un golpe al corazón del crimen organizado

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La Presidencia señala que el país podría ser incluida en la "lista gris" y tener consecuencias negativas.

El Organismo Ejecutivo urgió al Congreso de la República a aprobar la denominada Ley Antilavado al considerar que se trata de una normativa clave para proteger la estabilidad económica del país y golpear las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado.

El Legislativo no logró aprobar la iniciativa que daría vida a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo durante el primer periodo de sesiones ordinarias.

Ante ese contexto el Gobierno, mediante la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), aseguró que la aprobación de la denominada Ley Antilavado es un tema "urgente y de interés nacional".

La postura del Ejecutivo precisa que la legislación es necesaria para fortalecer las herramientas institucionales contra las economías ilícitas y preservar la credibilidad internacional de Guatemala frente a organismos financieros y comerciales.

"Es fundamental que el Congreso de la República apruebe esta ley para avanzar en una normativa clave para proteger la estabilidad económica y la credibilidad internacional de Guatemala", indicó la SCSP.

Si el país no actualiza su legislación corre el riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI. (Foto: Archivo / Soy502)

El Gobierno también enfatizó que la normativa no solo tiene implicaciones económicas, sino que representa una medida directa contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

"Esta no es una ley más, se trata de un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado", sostuvo la Secretaría.

Según el Ejecutivo, la falta de aprobación de la ley podría exponer a Guatemala a ser incluida en una "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) vinculada con deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La Presidencia advirtió que un escenario de ese tipo tendría efectos directos sobre el sistema financiero y las actividades económicas del país, especialmente en operaciones internacionales.

"No contar con esta ley expone al país a ingresar a una 'lista gris' internacional, lo que tendría consecuencias directas sobre las corresponsalías bancarias, las cartas de crédito, las remesas y las tasas de interés que pagan empresas y familias guatemaltecas", señaló la Secretaría.

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Además, indicó que el retraso en la actualización de la normativa podría incrementar la desconfianza de inversionistas internacionales y afectar la percepción de riesgo de Guatemala.

El Gobierno agregó que también podrían registrarse efectos negativos sobre la calificación crediticia del país, reducción de oportunidades de comercio internacional y un aumento en los costos de endeudamiento debido a una mayor percepción de riesgo.

"Fortalecer las herramientas contra el lavado de dinero es fundamental para cerrar espacios a las economías ilícitas y proteger la confianza en Guatemala", concluyó la SCSP.

Sectores se expresan

La urgencia del Gobierno para que se apruebe la Ley Antilavado es compartida por distintos sectores que piden la pronta acción de los diputados del Congreso de la República.

La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que la falta de aprobación de la denominada Ley Antilavado podría generar consecuencias negativas para la estabilidad económica, financiera y reputacional de Guatemala.

Varios sectores han pedido al Congreso la aprobación de la Ley Antilavado. (Foto: Archivo / Soy502)

La entidad también señalo que hay una posibilidad real de incrementar el riesgo de que el país sea incluido en la denominada "lista gris" del GAFI por lo cual pidió al Legislativo aprobar la iniciativa.

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) hizo un llamado al Legislativo para continuar impulsando la normativa al considerar que se trata de un tema de interés nacional y señaló que considera "indispensable" su aprobación conforme al consenso técnico que ya había sido alcanzado en la Comisión de Economía del Congreso.

La entidad explicó que la actualización del marco legal antilavado es necesaria para fortalecer la confianza internacional, preservar la credibilidad del sistema financiero.

Por aparte, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) afirmó que contar con una normativa actualizada y alineada con estándares internacionales contribuye a proteger la integridad del sistema financiero.

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La institución afirmó que también "fortalecer la lucha contra actividades ilícitas como el lavado de dinero y el contrabando", además ayuda a "generar mayor confianza para la inversión y el comercio".

AmCham Guatemala hizo un llamado al Congreso para "continuar con el proceso legislativo de la iniciativa y avanzar hacia su aprobación por artículos y redacción final".

El vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), José Alfredo Blanco, aseguró que la institución mantiene la confianza en que el Congreso de la República aprobará próximamente la denominada Ley Antilavado.

"Tenemos la confianza en que se va a aprobar", afirmó el funcionario al ser consultado sobre las implicaciones que tendría para Guatemala no contar con la actualización de la normativa antilavado.

El vicepresidente del Banguat explicó que, en otros países, la falta de aprobación de este tipo de legislación ha derivado en el ingreso a la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).