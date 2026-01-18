"Vamos a tomar decisiones contundentes", dice Bernardo Arévalo tras ataques a PNC

-

Tras retomar el control en una prisión, el Barrio 18 realizó ataques coordinados contra la PNC. De esta cuenta, 7 agentes murieron y 10 más resultaron heridos.

Durante la tarde de este domingo 18 de enero, el presidente Bernardo Arévalo realizó una publicación en su cuenta de "X", luego de que los terroristas del Barrio 18 realizaran ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

"Estoy liderando el comité de crisis desde el día de ayer. Está por empezar el Consejo de Ministros, donde vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca", se lee en el mensaje de Arévalo.

De momento, esta ha sido la única reacción del presidente tras los múltiples hechos de violencia registrados este domingo 18 de enero, en distintos puntos del país.

Los ataques armados han dejado al menos 7 agentes de la PNC sin vida y varios heridos. También, se han reportado 7 capturas y un presunto terrorista fallecido.

Conferencia del ministro de Gobernación

Cerca del mediodía de este domingo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que las acciones criminales del Barrio 18 son consecuencia de no sentarse a negociar con los privados de libertad.

Dijo tener sentimientos encontrados, porque si bien se encuentra orgulloso por las acciones de las fuerzas de seguridad que permitieron la liberación de 9 agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban como rehenes en la prisión de Renovación I, en Escuintla; lamentaba los ataques contra la PNC que dejó 7 agentes muertos.

Anunció que la PNC y el Ejército de Guatemala realizarán patrullajes y operativos en conjunto, para recuperar el control y la seguridad.