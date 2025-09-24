¿Arévalo se quedó atrapado en un ascensor? (video)

El presidente de la República de Guatemala compartió el video del curioso momento.
El gobernante Bernardo Arévalo se reunió este martes con la comunidad guatemalteca en Nueva York, siendo el inicio de su gira de trabajo en Estados Unidos.
La noche de este 23 de septiembre compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve atrapado en un ascensor de dicha ciudad.
Ante este inesperado suceso, el mandatario escribió en su publicación "Así el primer día en Nueva York...".
En las imágenes se logra observar que las puertas del ascensor no se abrieron en el momento que le tocaba que salir del mismo.
Posteriormente, socorristas se hicieron presentes y con equipo especial tuvieron que abrir manualmente las puertas para que pudiera salir Arévalo y sus acompañantes.
Por último, les agradeció a los elementos bomberiles por sus servicios brindados ante la emergencia que se presentó.
Vea el video: