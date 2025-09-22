Presidente confirma reunión con líderes migrantes en Nueva York

-

Arévalo señala que el encuentro se llevará a cabo la noche del martes.

En el marco de su viaje a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el presidente Bernardo Arévalo sostendrá una reunión con varios grupos representantes de migrantes guatemaltecos.

"Vamos a tener una reunión mañana—martes— en la noche con los migrantes, de hecho, va a ser la única actividad del día", explicó el mandatario.

El gobernante precisó que tiene agendado reunirse con representantes y líderes de las comunidades migrantes guatemaltecas en el Consulado General de Guatemala, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Arévalo indicó que la reunión será con líders migrantes. (Foto: SCSP / Soy502)

"Voy a tener una reunión con ellos como la tuve el año pasado durante mi visita a la asamblea general —de la ONU—", explicó el presidente.

En junio de 2024, Arévalo sostuvo una reunión con representantes migrantes también en el mismo recinto, y recibió la solicitud de apoyar a la comunidad guatemalteca.

El gobernante afirmó que existía un compromiso de su Gobierno para fortalecer la atención de los connacionales en Estados Unidos.

Corta estancia en la ONU

El presidente afirmó que el viaje que hará para participar en la asamblea general de la ONU será corto y con "una agenda bastante apretada" que será de un día y medio.

"Tenemos el miércoles y parte del jueves para tener reuniones, dentro de eso por supuesto lo principal es el discurso ante la asamblea general. Tenemos anteriormente una reunión de jefes de Estado en defensa de la democracia contra el extremismo", explicó el mandatario.

Agregó que también tendrá reuniones con grupos de empresarios, el Consejo Atlántico en Nueva York y "algunas reuniones con bilaterales con organizaciones y personas".