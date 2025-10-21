Presidente Arévalo responde tras solicitud de antejuicio contra el ministro de Salud

-

El presidente Arévalo respondió a los señalamientos formulados por el MP, tras presentar una solicitud de antejuicio contra el ministro de Salud.

El presidente Bernardo Arévalo respondió a los señalamientos del Ministerio Público (MP), organismo que presentó este martes 21 una solicitud de antejuicio contra el ministro de Salud Joaquín Barnoya y aseguró que buscan "inventar una crisis" con el fin de detener el cambio político que, según él, es "irremediable".

El MP anunció este martes 21 de octubre la solicitud de antejuicio en contra de funcionario en mención, a quien acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

A su vez el ente investigador órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Arévalo criticó las acusaciones del MP, calificándolas de falsas y de formar parte de un intento desesperado para frenar una transformación que considera inevitable en el futuro cercano.

Incluso, el mandatario criticó al fiscal Rafael Curruchiche, acusándolo de promover acusaciones sin fundamento. Señaló que los casos previos, como los relacionados con las vacunas y el caso B410, no habían tenido resultados claros, lo que a su juicio ponía en duda la credibilidad de las investigaciones del MP.

Además, expresó que las acusaciones contra él y su gobierno son "imposibles de probar", y que lo único que buscan es "generar miedo y confusión sin pruebas reales". El presidente también mencionó que el MP está actuando con desesperación debido al cambio político que se dará el 16 de mayo de 2026, cuando se producirá un relevo en la administración de justicia.

Según Arévalo, la fiscal general del MP es una "proscrita" que no es aceptada en 30 países.

El presidente también respondió a lo señalado por el fiscal Curruchiche sobre el seguimiento a su familia, afirmando que las acusaciones de establecer líneas de investigación en su contra son completamente falsas. "Son mentiras que han venido repitiendo una y otra vez", dijo Arévalo, calificando estas afirmaciones de invenciones sin fundamento.

"Me parece, además de las mentiras, moralmente bajo que sigan con estas acusaciones. Pero, la verdad, no podemos esperar otra cosa de actores como ellos", añadió.

El fiscal Rafael Curruchiche presentó el caso UNOPS-Corrupción Presidencial, en el cual denuncia irregularidades entre el Ministerio de Salud y UNOPS. (Foto: MP)

Según la denuncia, un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, habría sido utilizado para asignar fondos públicos fuera del presupuesto general de la nación.

En la investigación mencionada, se incluyó a varias personas, como el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y un exfuncionario del Ministerio de Salud, Luis Felipe Aldana, entre otros.

El fiscal Curruchiche también mencionó al hermano de Bernardo Arévalo, Martín Arévalo, quien trabaja para la UNOPS en Roma, e incluso acusó a Gustavo Alejos Cámbara y su esposa Beatriz de Alejos, señalando que sus empresas se beneficiaron con Q223 millones del acuerdo entre Salud y el organismo internacional. Sin embargo, el MP no presentó pruebas para respaldar estas acusaciones.

Por aparte, señaló que Santiago Palomo es operador del mandatario en este caso, pero no presentó denuncias ni antejuicios en su contra y de Menkos.