FECI pide antejuicio contra ministro de Salud y ordena arrestos contra exfuncionarios

El MP señaló que en el momento hay al menos 24 investigaciones abiertas en diversas carteras del Estado por presuntos actos similares de corrupción.

En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) anunció este martes 21 de octubre la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

A su vez también se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Según la denuncia presentada, el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.

En esa operación, según el MP, se menciona al hermano del presidente, Bernardo Arévalo, al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, al exfuncionario del Ministerio de Salud, Luis Felipe Aldana, entre otros.

Órdenes de captura

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se pidió la orden de captura en contra del exministro de Salud, Óscar Cordón Cruz, María Gabriela Chacón Pérez, Edwin Romeo Sicán y Luis Felipe Aldana Cermeño (quien ya fue capturado y se encuentra en tribunales).

Luis Felipe Aldana, exjefe de Presupuesto del Ministerio de Salud, ha sido arrestado y trasladado a tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según el Curruchiche, el acuerdo entre Salud y UNOPS fue por US$243 millones, lo que equivaldría a más de Q7,200 millones. Uno de los señalamientos es que este documento debió ser aprobado por el Congreso de la República.

Curruchiche mencionó al hermano de Bernardo Arévalo, Martín Arévalo, incluso señaló directamente a Gustavo Alejos Cámbara y a su esposa Beatriz de Alejos. Por aparte, señaló que Santiago Palomo es operador del mandatario en este caso, pero no presentó denuncias ni antejuicios en contra de estas personas.

Incluso, señaló que las empresas de Alejos se beneficiaron de Q223 millones de este acuerdo entre Salud y UNOPS. Pero, no presentó ninguna prueba para respaldar esta afirmación y no pidió capturas en contra de estas personas.

