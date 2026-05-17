Gabriel García Luna hace sus primeros nombramientos como Fiscal General

Bernardo Arévalo designó a García Luna como Fiscal General el 5 de mayo y la juramentó diez días después.
TE PUEDE INTERESAR: Gabriel García Luna asumirá como Fiscal General a medianoche
A pocos horas de iniciar su gestión, tres son los nombres de funcionarios que integrarán su equipo de trabajo al frente del MP por los próximos cuatro años.
Tres nombres figuran como miembros del equipo de trabajo del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, período 2026-2030.
Cargos
Se trata de:
- Shirley García Ovalle
- Rony López Galindo
- Edwin Santiago Chavajay Chavajay.
A esto nombres también trascendió que existe dos más que podrían sumarse, pero aún están pendientes de darse a conocer.
Cargos
En el caso de García Ovalle se sabe que se hará cargo de la Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación.
Por su parte, López Galindo se encargará de la Secretaria de Asuntos Informáticos.
Y, por último, Chavajay Chavajay será la persona de confianza de García Luna, por lo que tendrá bajo su responsabilidad la Secretaria General.
Designación y juramentación
Tras figurar en la nómina de seis candidatos a Fiscal General remitida por la Comisión de Postulación, el 5 de mayo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, designó a García Luna en sustitución de Consuelo Porras al frente del ente investigador.
Y el viernes 15 de mayo, el nuevo Fiscal General fue juramentado por el mandatario como Fiscal General para los próximos cuatro año.