Gabriel García Luna hace sus primeros nombramientos como Fiscal General

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Bernardo Arévalo designó a García Luna como Fiscal General el 5 de mayo y la juramentó diez días después.

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A pocos horas de iniciar su gestión, tres son los nombres de funcionarios que integrarán su equipo de trabajo al frente del MP por los próximos cuatro años.

Tres nombres figuran como miembros del equipo de trabajo del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, período 2026-2030.

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Se trata de:

Shirley García Ovalle

Rony López Galindo

Edwin Santiago Chavajay Chavajay.

A esto nombres también trascendió que existe dos más que podrían sumarse, pero aún están pendientes de darse a conocer.

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En el caso de García Ovalle se sabe que se hará cargo de la Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación.

García Ovalle estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, López Galindo se encargará de la Secretaria de Asuntos Informáticos.

López Galindo dirigirá la Secretaría de Asuntos Informáticos del MP. (Foto: Redes sociales)

Y, por último, Chavajay Chavajay será la persona de confianza de García Luna, por lo que tendrá bajo su responsabilidad la Secretaria General.

Edwin Santiago Chavajay asumirá la Secretaría General y será persona de confianza de García Luna. (Foto: Redes sociales)

Designación y juramentación

Tras figurar en la nómina de seis candidatos a Fiscal General remitida por la Comisión de Postulación, el 5 de mayo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, designó a García Luna en sustitución de Consuelo Porras al frente del ente investigador.

Y el viernes 15 de mayo, el nuevo Fiscal General fue juramentado por el mandatario como Fiscal General para los próximos cuatro año.