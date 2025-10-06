Argentina se concentra en Miami para doble jornada de amistosos

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección de Argentina inició este lunes la concentración para afrontar dos compromisos amistosos en territorio estadounidense durante la fecha FIFA de octubre.
OTRAS NOTICIAS: Brasil hace un largo viaje para una gira amistosa por Asia
Los 27 jugadores que conforman la convocatoria del técnico Lionel Scaloni, los argentinos se unieron a los trabajos en Fort Lauderdale, Miami, donde trabajarán esta semana pensando en el primer partido amistoso del 10 de octubre frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium.
Según la prensa argentina, el conjunto campeón del mundo trabajó a puerta cerrada en las instalaciones deportivas del Inter Miami. Se supo que todos los futbolistas está a disposición, incluyendo a figuras como Enzo Fernández, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña y Lautaro Martínez.
¿Jugará el 10?
Trayendo ritmo con las garzas, Lionel Messi espera seguir esa línea con Argentina en esta fecha FIFA de octubre. La idea de Scaloni es poner la mayoría de titulares y que la "Pulga" juegue desde el arranque frente a Venezuela.
Messi ha pasado por diferentes lesiones musculares en los últimos meses. Según algunos periodistas, el 10 ha demostrado deseo por jugar, pero desde Miami están pidiendo que se tenga precaución si el capitán llega a sentir molestias.
De todas formas, el plan del DT es rotar y probar a diferentes futbolistas a lo largo de la gira. El conjunto argentino luego chocará con Puerto Rico en el segundo amistoso, en el Soldier Field de Chicago, el próximo lunes.