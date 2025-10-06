Brasil hace un largo viaje para una gira amistosa por Asia

La Selección de Brasil, ya clasificada a la Copa del Mundo del 2026, se instaló este lunes en Corea del Sur para iniciar una pequeña gira amistosa por el continente asiático, empezando por la selección coreana este viernes (5:00 a.m.).
OTRAS NOTICIAS: Mbappé no entrena por molestias y genera dudas
El extremo del Real Madrid, Vinicius Júnior, es la gran novedad en la convocatoria del entrenador Carlo Ancelotti, que además de enfrentar a Corea del Sur, también le hará frente a Japón el próximo martes en Tokio (4:30 a.m.).
En la concentración, "Carletto" se mostró feliz de volver a tener a sus futbolistas para esta doble fecha de juegos amistosos, que le servirá para ir pensando en la convocatoria final para el Mundial 2026. El italiano estuvo cercano a sus expupilos en el Real Madrid, Militao, Rodrygo y "Vini".
Ausencias
El grupo de jugadores hizo la primera práctica en Seúl, donde provocó euforia de los fanáticos que quieren ver a las grandes estrellas. Aunque también hay varios ausentes por lesión.
El delantero estrella Neymar fue excluido debido a otra lesión, esta vez en su muslo izquierdo. También están ausentes por lesiones Raphinha, del Barcelona, Marquinhos, del Paris Saint-Germain, y Alisson, del Liverpool.