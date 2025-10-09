La Argentina de Lionel Messi se prepara para el amistoso contra Venezuela

-

Argentina iniciará su preparación mundialista con el amistoso frente a Venezuela, en Miami este viernes, con Lionel Messi como principal foco, pues jugará en la ciudad que es su casa desde hace un año ya, en el Hard Rock Stadium.

La convocatoria de Messi, de 38 años, despierta gran expectativa, ya que aún no se confirma si disputará el Mundial. Su eventual participación marcaría un punto de inflexión en la estrategia del equipo y Lionel Scaloni confía en que su máxima figura llegue a la competencia que se disputará en Norteamérica.

Entre los nombres habituales de las convocatorias de Scaloni destacan esta vez la presencia por primera vez del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor central Lautaro Rivero (River Plate) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras, BRA).

#SelecciónMayor El plantel de Lionel Scaloni trabajó hoy por la tarde en @InterMiamiCF.



Mañana, los futbolistas se entrenarán desde las 17 y la prensa acreditada podrá ingresar los últimos 15 minutos de la actividad. pic.twitter.com/IR33IaMbA7 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 8, 2025

Si bien están estos nuevos nombres, el parado táctico no cambiaría mucho con respecto al habitual, en donde nombres como Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Franco Mastantuono o Julián Álvarez ya son fijos en el once titular.

Enfrente, los venezolanos llegan en pleno recambio generacional, con Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino, decidió llamar a muchos jóvenes para que empiecen a foguearse de cara a las eliminatorias para 2030.