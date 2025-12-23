Ariana Grande sorprende con parodia de "Mi pobre angelito"

-

Ariana Grande hizo reír con su actuación en los sketches del show comedia Saturday Night Live (SNL) y una de los más comentados fue su parodia como "Mi pobre angelito".

En una de las piezas humorísticas la actriz y cantante encarnó a Kevin, el pequeño que se queda solo en casa en las fiestas de fin de año luego de por equivocación, en casa.

Grande usó una peluca para aparentar ser el pequeño travieso que defendió su hogar mientras estaba solo en la víspera de Navidad.

Ariana fue la invitada al programa, considerado como uno de los más vistos en la televisión estadounidense mientras promociona la cinta "Wicked: For Good" que protagoniza esta temporada.

El final de la historia que reinterpretaron los comediantes tiene un turbulento final, que además fue publicado en redes.

Mi pobre Angelito

"Home Alone" en su idioma original, es una película de comedia estadounidense de 1990, escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales.

La película relata la historia de Kevin (Culkin), un niño de ocho años que debe defender su casa de dos ladrones (Pesci y Stern) cuando es olvidado accidentalmente por su familia durante las vacaciones de Navidad.

La cinta recibió dos nominaciones a los "Globos de Oro" en las categorías de "mejor película de comedia o musical" y de "mejor actor en una comedia o musical" para Culkin, además de dos nominaciones a los Óscar por mejor banda sonora original (la cual fue compuesta por John Williams) y mejor canción original («Somewhere in My Memory»).

Es considerada como un clásico navideño entre el público y una de las mejores películas navideñas de la historia.

