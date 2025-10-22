Arjona cuenta los días para su show y ensaya en el Teatro

-

El cantante guatemalteco se concentra en sus ensayos y supervisa los detalles de su show en el Teatro Nacional.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que revelan los preparativos de su próxima gira Lo que el seco no dijo.

En este mensaje, el cantante observa el escenario desde una butaca del teatro como si fuese un espectador más. (Foto: Ricardo Arjona)

En las fotos se le ve dentro del Teatro Nacional de Guatemala, supervisando cada detalle y ensayando junto a su equipo. "A veces en la vida, hay que sentarse en la silla del otro...", escribió el artista junto a una de las publicaciones, dejando ver su enfoque reflexivo y perfeccionista.

En las imágenes se ve parte del escenario, y al cantante observando aspectos de sonido e iluminación y otros detalles de producción con el fin de ofrecer el mejor espectáculo para el público chapín.

En su perfil personal publicó el conteo de los días que faltan para su primer show. (Foto: Ricardo Arjona)

El conteo oficial para el debut ya comenzó y lo coloca junto a una fotografía en las historias de su perfil personal: faltan solo nueve días para el esperado estreno. Su primer concierto de este tour y residencia en Guatemala se realizará el próximo 31 de octubre.

Su hija, la actriz Adria Arjona también compartió en sus redes sociales una foto de su padre, en la que escribe: "Él está listo".