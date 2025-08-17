Ricardo Arjona consigue su segundo sold out en Miami

- Con dos shows vendidos en su totalidad en Miami, Ricardo Arjona sigue arrasando. LEE: Ricardo Arjona abre segunda fecha en Kaseya Center, Miami Luego de agotar en una hora las entradas para su primera presentación en el Kaseya Center de Miami, el 2 de abril de 2026, el cantante guatemalteco no tardó en anunciar la apertura de una segunda fecha al día siguiente. A pocas horas de iniciar la venta de los boletos para el 3 de abril de 2026, Ricardo Arjona confirma que ha logrado su segundo sold out en la ciudad. En una hora se agotaron las entradas para el primer concierto en Miami. (Foto: X) ENTÉRATE: ¡A Miami! Ricardo Arjona presentará "Lo que el SECO no dijo" Kaseya Center cuenta con una capacidad máxima de 20 mil personas, por lo que alrededor de 40 mil fanáticos podrán disfrutar de la gira Lo que el seco no dijo. Más de cuarenta mil personas disfrutarán de la música de Arjona en el Kaseya Center. (Foto: X) Con el mensaje "Miami, dos veces gracias", Arjona alcanza su 27 concierto lleno a nivel internacional y genera expectativas entre sus seguidores sobre cuál será el próximo destino del tour. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)