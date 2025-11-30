Fan de Arjona se sube al escenario e interpreta "Cuando" en lengua de señas (video)

Fan interpreta en lengua de señas el tema "Cuando", una de las baladas más icónicas del cantante.
OTRAS NOTICIAS:¡Atención! Estas son las rutas alternas para este domingo por evento navideño
La lengua de señas en Guatemala se le conoce como LENSEGUA y es el idioma visual de las personas sordas.
Durante la residencia de Ricardo Arjona, se vivió un momento muy emotivo de inclusión.
Una fan subió al escenario saludando al resto de público e inicio la interpretación en esta lengua, sentada al lado de Arjona.
“Vení, vení”, “lo estás haciendo muy bien” le dijo el cantante, cuando la fan comenzaba a bajarse del escenario, invitándola a continuar con el resto de la canción.
Así se vivió:
Arjona continuará deleitando a su público una semana más, ya que el pasado 26 de noviembre se realizó una segunda venta de boletos para las próximas fechas del 11 al 14 de diciembre.