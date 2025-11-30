Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fan de Arjona se sube al escenario e interpreta "Cuando" en lengua de señas (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 08:14
Desde el palco el “seco” observo que la fan le saludaba en Lensegua. (Foto:&nbsp;Metamorfosis)

Desde el palco el “seco” observo que la fan le saludaba en Lensegua. (Foto: Metamorfosis)

Fan interpreta en lengua de señas el tema "Cuando", una de las baladas más icónicas del cantante.

OTRAS NOTICIAS:¡Atención! Estas son las rutas alternas para este domingo por evento navideño

La lengua de señas en Guatemala se le conoce como LENSEGUA y es el idioma visual de las personas sordas.

Durante la residencia de Ricardo Arjona, se vivió un momento muy emotivo de inclusión.

Una fan subió al escenario saludando al resto de público e inicio la interpretación en esta lengua, sentada al lado de Arjona.

“Vení, vení”, “lo estás haciendo muy bien” le dijo el cantante, cuando la fan comenzaba a bajarse del escenario, invitándola a continuar con el resto de la canción.

Así se vivió:

@mishell_zvela Que gran concierto ❤️ #ricardoarjona #loqueelseconodijotour #guatemala #lenguadeseñas #lenguadeseñasguatemala ♬ sonido original - mishell_zvela

Arjona continuará deleitando a su público una semana más, ya que el pasado 26 de noviembre se realizó una segunda venta de boletos para las próximas fechas del 11 al 14 de diciembre.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar