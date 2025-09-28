¡Toma nota de los horarios! Arranca bacheo de carretera entre Amatitlán y Villa Nueva

Covial informó sobre dos proyectos que se desarrollarán esta semana en la ruta CA-9 Sur y la carretera hacia El Salvador.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) inició este domingo 28 de septiembre con el bacheo de un tramo en la carretera CA-9 Sur, que va de Amatitlán a Villa Nueva, con dirección a la capital.
El sector intervenido va del kilómetro 23 al 23.5, y se prevé que los trabajos duren durante toda la semana, en horario de 9:00 a 17:00. Sin embargo, según el jefe de esa dependencia, José Istupe, se garantizará la movilidad en el resto de carriles.
El funcionario detalló que se decidió empezar a trabajar a las 9:00, para no afectar la circulación durante la hora pico.
Los trabajos incluyen el retiro del asfalto dañado para posteriormente colocar dos capas de 5 centímetros cada una, para "mejorar la transitabilidad" por el sector.
También en la carretera a El Salvador
Por aparte, Istupe informó que este lunes 29 de septiembre también comenzará un proyecto de reparación y bacheo mayor en la CA-1 Oriente, carretera hacia El Salvador.
Las labores terminarían hasta el viernes 3 de octubre y requerirían un cierre parcial, entre el kilómetro 25.7 y 26.2, en los carriles con dirección al oriente. El horario definido para los trabajos es de 7:00 a 15:00.
El titular de Covial pidió comprensión a los usuarios de esta y otras rutas, donde, según dijo, también habrá intervenciones en los próximos días.