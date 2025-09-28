Momento en que conductor de picop sufre ataque armado (video)

El piloto salió ileso pero recibió "un celular" para posible extorsión, según las imágenes.
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, publicó un ataque armado captado por un centro de monitoreo de El Rosario.
Según el jefe edil, gracias a estas imágenes, la Policía Municipal Élite "Jaguares" logró capturar a uno de los sicarios, quien fue entregado a las autoridades para ser trasladado a la Torre de Tribunales.
Por presunta extorsión
De acuerdo al video, dos hombres se conducen en motocicleta hasta alcanzar al conductor de un picop.
Cuando logran acercarse, uno de ellos saca un arma y dispara contra el piloto, mientras que el otro se baja y lanza hacia el auto un celular.
Ambos sicarios logran escapar, mientras que la víctima se baja ilesa y luego gira hacia la izquierda para retornar.