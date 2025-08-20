Arranca construcción de nuevo paso a desnivel en San José Pinula (video)

-

El carril auxiliar estará cerrado mientras se realizan los trabajos.

OTRAS NOTICIAS: Habilitan carriles de ambos sentidos de la Calle Martí

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, informó que los trabajos de construcción para el nuevo paso a desnivel "Don Justo" han comenzado.

La obra se encuentra en la entrada hacia San José Pinula, por lo que se ha realizado un cierre parcial en el ingreso al carril auxiliar, mientras que los carriles del lado izquierdo actuales se mantendrán habilitados.

El transporte pesado tendrá restringido el paso mientras se trabaja en el lugar.

El puente más largo

A través de un en vivo, Siero brindó detalles del proyecto y afirmó que este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.

"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo".

También detalló que "Se va a construir un tercer nivel, un puente elevado. Para que todas las personas que vienen subiendo de Carretera a El Salvador hacia San José Pinula, puedan pasar de forma directa, sin altos".

El puente contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.

Debido al cierre, el jefe edil informó que únicamente podrán circular por el área buses escolares, buses extraurbanos, vehículos livianos, motocicletas y camiones de hasta tres toneladas.

¿Cuándo estará listo?

El alcalde informó que se trabajará de día y de noche, y que la meta es finalizar los trabajos para mediados de enero 2026, para darle solución al tránsito que se forma en carretera a El Salvador.

Mira aquí el video: