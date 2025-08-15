Habilitan carriles de ambos sentidos de la Calle Martí

-

El proyecto se culminó en 3 meses a pesar de que se había proyectado que los trabajos durarían casi cinco veces más tiempo.

El proyecto de renovación de la Calle Martí, en la ciudad de Guatemala fue finalizado este sábado 15 de agosto confirmó la Municipalidad de Guatemala.

Según informó el alcalde capitalino Ricardo Quiñonez en sus redes sociales oficiales la calle Martí quedó habilitada en ambos sentidos.

El tránsito ya es normal en la Calle Martí. (Foto: Municipalidad de Guatemala / Soy502)

"Este proyecto, que representó grandes retos, lo concluimos en solo 3 meses, mucho antes de lo previsto. Tal como lo anunciamos, hoy queda totalmente habilitada", posteó el jefe edil capitalino.

Indicó que la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala "continuará apoyando con orden y seguridad vial, mientras se mantienen señalizaciones temporales para una mejor circulación".

El alcalde Municipal Ricardo Quiñonez informó que el proyecto quedó habilitado. (Foto: Municipalidad de Guatemala / Soy502)

La renovación de Calle Martí inició el pasado 18 de mayo y en ese momento se precisó que de acuerdo con lo planificado se contemplado que estuviera listo en 14 meses.

Sin embargo, los equipos de trabajo de la comuna trabajaron de forma ininterrumpida durante los siete días de la semana con el afán de agilizar el tiempo de entrega.

Los trabajo de recupeación de la Calle Martí se prouyectaron para 14 meses. (Foto: Muncipalidad de Guatemala / Soy502)

Para el pasado 22 de julio la comuna informó que ya se tenía un 75 % de avance en el proyecto y se informó que se seguiría trabajando a ese ritmo y fue hasta este día que se culminaron las obras.