¡Bus volcado! Accidente deja a varias personas heridas esta tarde

Socorristas han trasladado a víctimas hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la tarde de este viernes 29 de mayo, en el kilómetro 19 de la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc.
Bomberos Voluntarios fueron alertados inmediatamente debido a que un bus extraurbano terminó volcado y ha dejado heridos a varios pasajeros que se transportaban en el mismo.
De momento se desconoce el número exacto de víctimas, pero los socorristas han indicado de que ya han sido trasladadas tres personas a un centro asistencial.
Aun no se ha determinado el motivo de este percance vial, el cual sucedió mientras el asfalto se encuentra mojado por las lluvias que se han presentado en el sector.