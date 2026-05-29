Cámara de Comercio advierte sobre “graves daños” por la crisis en Empornac

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La entidad llamó a las autoridades de justicia para que sus resoluciones observen el Estado de derecho, la certeza jurídica y el debido proceso.

OTRAS NOTAS: Operaciones de Empornac en riesgo por inmovilización de partida presupuestaria

La Cámara de Comercio de Guatemala alertó que cualquier interrupción en las operaciones de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) tendría consecuencias severas para la economía nacional.

Los representantes del sector comercial del país afirman que esto se debe al papel estratégico que desempeña el puerto en el abastecimiento de productos, el comercio exterior y la actividad productiva del país.

Por medio de un comunicado, la organización empresarial señaló que la continuidad operativa de la terminal marítima debe considerarse un asunto de interés nacional, debido a su impacto en diversos sectores económicos.

"La continuidad operativa del Puerto Santo Tomás de Castilla es un asunto de interés nacional. De su funcionamiento dependen el abastecimiento de productos, el comercio exterior, la producción nacional y miles de empleos en todo el país", indicó la Cámara.

Detener las operaciones en el Puerto Santo Tomás de Castilla provocará graves daños a la economía nacional pic.twitter.com/w6NiLMTy9G — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) May 29, 2026

La entidad advirtió que "cualquier interrupción de sus operaciones tendría graves consecuencias, provocando retrasos logísticos, aumento de precios para los consumidores, con lo cual se estaría afectando la economía de todos los guatemaltecos".

"Hacemos un llamado a las máximas autoridades del Organismo Judicial para que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, velen porque toda resolución judicial observe plenamente el Estado de derecho, la certeza jurídica, el debido proceso y el interés nacional", precisa el texto.

Asimismo, la gremial pidió evitar que resoluciones judiciales puedan comprometer la continuidad de una infraestructura considerada estratégica para el país.

La postura de la Cámara de Comercio surge en medio de la controversia judicial que enfrenta Empornac tras la inmovilización de una partida presupuestaria clave para su funcionamiento.

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El pasado 22 de mayo, la empresa portuaria fue notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol, mediante la cual se ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991.

Según las autoridades portuarias, esta partida funciona como un "bolsón" financiero utilizado para trasladar recursos a otras partidas ejecutoras y cubrir distintas obligaciones operativas de la institución.

De acuerdo con José De la Peña, presidente de Empornac, la decisión judicial deriva de un reclamo de Q209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.

Las autoridades de la portuaria han advertido que, aunque actualmente las operaciones continúan con normalidad, la inmovilización de la partida podría comenzar a generar problemas en el corto plazo.