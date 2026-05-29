Sara Castrillo ingresa al Ranquin Mundial de Golf

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No cabe duda que Sara Castrillo atraviesa un gran momento en su carrera, ya que, recientemente ganó la división de 15 a 18 años, del tercer ranquin nacional de golf 2026, y con ello ingresó por primera vez al WAGR (World Amateur Golf Ranquin).

Castrillo terminó con un score de +8, y fue seguida por Daniela Hernández, y Tiffany Moon, quienes tiraron para +15 y +23, respectivamente. Valeria Soberanis (+31) y Anat Atalef (+36), cerraron el top 5 del certamen disputado en Alta Vista Golf & Tenis Club.

"En este momento me siento muy feliz. El ranquin que se jugó en Alta Vista me dio la oportunidad de entrar a WAGR por primera vez. Ahora queda ser constante para mejorar en el futuro", comentó Castrillo.

El WAGR Es el sistema oficial que mide y clasifica a los mejores golfistas aficionados (amateurs) del planeta. Fue creado en 2007 por las dos entidades rectoras más importantes de este deporte: The R&A y la USGA.

Momentos de algarabía vivió Sara Castrillo, junto a su caddie, en Alta Vista Golf & Tenis Club. (Foto: Asogolf)

"Entrar al ranquin mundial de golf es muy importante para mí, ya que, es una plataforma que reúne a los mejores jugadores del mundo amateurs. Esto me tiene muy feliz. Ahora, toca prepararme para seguir avanzando en WAGR", comentó.

Ahora, la jugadora se prepara para su siguiente gran reto internacional, la Copa Los Volcanes, que se jugará en San José, Costa Rica. Esta será la séptima edición del certamen, que se desarrollará en el reconocido Cariari Country Club, del 1 al 5 de junio próximo.

"Me siento muy emocionada por participar en Copa Los Volcanes. Es la primera vez que juego ese torneo, por lo cual, me estoy preparando de la mejor manera", agregó.

Castrillo integra el equipo femenino de Guatemala, que se complementa con: Elzbieta Aldana, Daniela Hernández, y Hani Lee. Las damas llegarán como vigentes campeonas de la competición.